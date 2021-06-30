ANTALYA - Çavuşoğlu: 'Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var'
ANTALYA - Çavuşoğlu: "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var" - Çavuşoğlu - Lavrov ortak basın toplantısı - Muhabirin soru sorması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gerçekleştirdikleri başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (3) - DIşişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşmasına etkisi var, ne de Montrö Anlaşmasının Kanal İstanbul'a etkisi var"
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