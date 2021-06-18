ANTALYA - Çavuşoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile bir araya geldi
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka - İkilinin görüşmesiANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 'da NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü.
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