ANTALYA - Çavuşoğlu: 'Bugün artık sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan bir Güneydoğu Avrupa var'
ANTALYA - Çavuşoğlu: "Bugün artık sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan bir Güneydoğu Avrupa var" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve konuk bakanların masada yerlerini alması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılış konuşmasıGüneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya 'da başladıANTALYA (AA) - Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile Dışişleri Bakanları Toplantısı, Antalya 'da başladı. Bu yıl Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilen GDAÜ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı ile start aldı.Çavuşoğlu tarafından karşılanan konuk bakanlar, aile fotoğrafının ardından toplantıya geçti.GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ise öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
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