Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANTALYA - Çavuşoğlu: 'Bugün artık sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan bir Güneydoğu Avrupa var'

ANTALYA - Çavuşoğlu: 'Bugün artık sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan bir Güneydoğu Avrupa var'

ANTALYA - Çavuşoğlu: "Bugün artık sorunlara diyalog yoluyla çözüm arayan bir Güneydoğu Avrupa var" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve konuk bakanların masada yerlerini alması - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açılış konuşmasıGüneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı Antalya 'da başladıANTALYA (AA) - Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile Dışişleri Bakanları Toplantısı, Antalya 'da başladı.
Bu yıl Türkiye'nin dönem başkanlığında gerçekleştirilen GDAÜ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı ile start aldı.Çavuşoğlu tarafından karşılanan konuk bakanlar, aile fotoğrafının ardından toplantıya geçti.GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ise öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Asad Toplantı Diyalog Gesi 

İlgili Foto Galeriler
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement