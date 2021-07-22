ANTALYA - Çavuşoğlu: 'Biz kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız'
ANTALYA - Çavuşoğlu: "Biz kararlı bir şekilde adımlarımızı atacağız" - "Lider Medya"nın açılışı - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması - Plaket takdimi - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yazılı mesajı - Açılış kurdelesinin kesilmesiANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Lider Medya"nın açılışında konuştu. (3)
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