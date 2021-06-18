ANTALYA - Bakan Çavuşoğlu, Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Gakosso ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean - Claude Gakosso ile selamlaşması - İmza töreniANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya ’da Kongo Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Jean - Claude Gakosso ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan anlaşmaların imza törenine katıldı.
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