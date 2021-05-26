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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKRA - Çelik: 'Harem-i Şerif'e yapılan saldırıda en güçlü şekilde sesi çıkan ülke Türkiye oldu'

ANKRA - Çelik: 'Harem-i Şerif'e yapılan saldırıda en güçlü şekilde sesi çıkan ülke Türkiye oldu'

ANKRA - Çelik: "Harem - i Şerif'e yapılan saldırıda en güçlü şekilde sesi çıkan ülke Türkiye oldu" - AK Parti MYK toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı devam ederken basın mensuplarına gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

Toplantı Saldırı Basın Mensupları 

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