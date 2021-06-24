ANKARA - Varank-Minnihanov görüşmesi

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov görüşmesi - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması - Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un konuşmasıANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüştü.
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