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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan, Kahramankazan Belediyesine ziyaret

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan, Kahramankazan Belediyesine ziyaret

- Belediye Başkanının Bakanı karşılaması - Başkanlık makamında brifing verilmesi - Fotoğraf çekimi - Bakanın Kazan BelNet’i ziyareti - Vatandaşlarla sohbet etmesi - AK Parti İlçe teşkilatını ziyaretUlaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan, Kahramankazan Belediyesine ziyaretANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramankazan Belediyesini ziyaret etti.Belediye Başkanı Serhat Oğuz, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Bakan Karaismailoğlu'na devam eden çalışmalar ve hayata geçirilecek projelere ilişkin bilgi verdi.Karaismailoğlu ve beraberindekiler daha sonra Kazan BelNet'in çalışma ofisini gezerek, burada çalışanlar ve müşterilerle bir süre sohbet etti. İki bininci abonenin kaydını da Karaismailoğlu yaptı.Daha sonra AK Parti İlçe Teşkilatına geçen Karaismailoğlu, partililerle bir araya geldi. Karaismailoğlu'na ziyaretinde, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve bakanlık bürokratları eşlik etti.

Çekim Bakanlık 

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