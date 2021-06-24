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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - TBMM Başkanı Şentop, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

ANKARA - TBMM Başkanı Şentop, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuklarını karşılaması - Toplantından görünüm TBMM (AA) - TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Uluslararası Balkan, Giritliler ve Mübadiller, Ege Balkan Rumeli Dernekleri, Ege Balkan Türkleri Federasyonları ve Rumeli Dernekleri başkanlarından oluşan heyeti kabul etti.Görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.

Dera 

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