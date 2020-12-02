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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - STK'lerden Türk Silahlı Kuvvetlerine destek ziyareti (1)

ANKARA - STK'lerden Türk Silahlı Kuvvetlerine destek ziyareti (1)

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşması - Kuvvet komutanlarından görüntülerSTK'lerden Türk Silahlı Kuvvetlerine destek ziyareti (1) - Türk Silahlı Kuvvetleri aleyhindeki sözlere tepki gösteren TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki, Türkiye'de örgütlü sivil toplum meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan heyet, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu - Milli Savunma Bakanı Akar: - "Birilerinin çıkıp kendi amaçları, ihtiyaçları, egosu doğrultusunda böyle cümleler kullanması çok yanlış. Tabii ki adalet bunun cevabını verecek ama keşke o kişi çıkıp da 'Ben bunu demek istemedim. Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim' deseydi çok daha anlamlı olurdu diye düşünüyoruz" - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler: - "Bir milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için 'satılmıştır' gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir" - "Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz"

General Sivil Toplum Milletvekili 

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