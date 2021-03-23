ANKARA - Soylu: 'Türkiye olarak göçü engellemeyi değil, göçü yönetme anlayışını benimsedik'
ANKARA - Soylu: "Türkiye olarak göçü engellemeyi değil, göçü yönetme anlayışını benimsedik" - Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Konferansı - Bakan Soylu'nun konuşması - Soylu: - "Türkiye olarak göçü engellemeyi değil, göçü yönetmeyi anlayışını benimsedik"ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Konferansı'na katıldı. (3)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım