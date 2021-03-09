ANKARA - Soylu: 'Terör örgütü PKK'nın iç yazışma dili Türkçe'dir'
ANKARA - Soylu: "Terör örgütü PKK'nın iç yazışma dili Türkçe'dir" - - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'nda konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızılcahamam’da düzenlenen Özel Harekat Başkanlığı Birim Amirleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. (4)
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