ANKARA - Soylu: '(Kadına yönelik şiddet) Milletimize yanlış rakamlar ve değerlendirmelerde bulunmayız'
ANKARA - Soylu: "(Kadına yönelik şiddet) Milletimize yanlış rakamlar ve değerlendirmelerde bulunmayız" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (5)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım