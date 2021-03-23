ANKARA - Soylu: 'Frontex insanlık dışı uygulamaların ortağı olmuştur'
ANKARA - Soylu: "Frontex insanlık dışı uygulamaların ortağı olmuştur" - Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Konferansı - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun kürsüye çıkması - Bakan Soylu'nun konuşması - Soylu:, - "Frontex insanlık dışı uygulamaların ortağı olmuştur"ANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Türk Polisi ve Diğer Kolluk Kuvvetlerinin Seyahat Belgesi Sahteciliği Tespiti ve Risk Analizi Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi Açılış Konferansı'na katıldı. (1)
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