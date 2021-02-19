ANKARA - Pakdemirli: “Pandemi sürecini başarı ile yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz”
- TÜBA, Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Sempozyumu" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TÜBA, Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Sempozyumu"na çevrim içi olarak katıldı. (2)
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