ANKARA - Öztrak: 'Türkiye'yi önemli bir aktör haline getireceğiz'
ANKARA - Öztrak: "Türkiye'yi önemli bir aktör haline getireceğiz" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (7)
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