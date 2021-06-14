ANKARA - Öztrak: 'Türkiye, dünyanın en yüksek yedinci politika faizini veren ekonomi'
ANKARA - Öztrak: "Türkiye, dünyanın en yüksek yedinci politika faizini veren ekonomi" - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. (3)
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