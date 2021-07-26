ANKARA - Öztrak: 'Siyasi partileri millet açar, millet kapatır'
ANKARA - Öztrak: "Siyasi partileri millet açar, millet kapatır" - Öztrak'a sorulan soruların okunması - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması - Toplantının sona ermesiANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemine ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu. (5)
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