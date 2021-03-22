ANKARA - Öztrak: 'Piyasalar bir kez daha yangın yerine döndü'
ANKARA - Öztrak: "Piyasalar bir kez daha yangın yerine döndü" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelmesi - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)
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