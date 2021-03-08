ANKARA - Öztrak: 'Parti olarak Doğu Akdeniz'de uluslararası işbirliklerini önemsiyoruz'
ANKARA - Öztrak: "Parti olarak Doğu Akdeniz'de uluslararası işbirliklerini önemsiyoruz" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın açıklaması - Öztrak: - "Parti olarak Doğu Akdeniz'de uluslararası işbirliklerini önemsiyoruz"ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basına açıklamalarda bulundu.(2)
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