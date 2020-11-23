ANKARA - Öztrak: 'İstihdamı arttıracak nitelikli bir büyüme politikası maalesef ufukta görünmüyor'
ANKARA - Öztrak: "İstihdamı arttıracak nitelikli bir büyüme politikası maalesef ufukta görünmüyor" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basına açıklamalarda bulundu.(2)
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