ANKARA - Öztrak: 'Hastalığın ilk dalgasında bu kadar yüksek vefat sayılarını görmemiştik'
ANKARA - Öztrak: "Hastalığın ilk dalgasında bu kadar yüksek vefat sayılarını görmemiştik" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın salona gelişi - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.(1)
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