ANKARA - Öztrak: 'Devleti yönetenlerin sorumluluğu kadına şiddeti engellemektir'
ANKARA - Öztrak: "Devleti yönetenlerin sorumluluğu kadına şiddeti engellemektir" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın basın açıklaması - Öztrak: - "Devleti yönetenlerin sorumluluğu kadına şiddeti engellemektir"ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basına açıklamalarda bulundu.(1)
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