ANKARA - Öztrak: 'CHP iktidarında faili meçhuller mutlaka aydınlatılacaktır'
ANKARA - Öztrak: "CHP iktidarında faili meçhuller mutlaka aydınlatılacaktır" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması - Soru soran basın mensubu - Faik Öztrak'ın konuşması - Toplantının sona ermesiANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (4)
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