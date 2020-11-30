ANKARA - Öztrak: 'Bizim kimseden ne milliyetçilik ne de ordumuza sahip çıkma dersi almaya ihtiyacımız yoktur'
ANKARA - Öztrak: "Bizim kimseden ne milliyetçilik ne de ordumuza sahip çıkma dersi almaya ihtiyacımız yoktur" - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması - Basın mensubunun soru sorması - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın konuşması - Toplantının sona ermesiANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. (5)
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