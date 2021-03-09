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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Ömer Çelik: 'Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır'

ANKARA - Ömer Çelik: 'Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır'

ANKARA - Ömer Çelik: "Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır" - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.(4)AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birtakım devletlerin Türkiye ile bilek güreşi yapmak için Yunanistan'ı yanına almasını, kalıcı bir ittifak zannetmesinler. Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır bu bölgede."

Nani Güreş Bilek Güreşi 

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