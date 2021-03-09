ANKARA - Ömer Çelik: 'Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır'
ANKARA - Ömer Çelik: "Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır" - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.(4)AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birtakım devletlerin Türkiye ile bilek güreşi yapmak için Yunanistan'ı yanına almasını, kalıcı bir ittifak zannetmesinler. Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır bu bölgede."
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