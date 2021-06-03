ANKARA - Ömer Çelik: 'TCG Anadolu'nun yapımı en süratli bir biçimde devam ediyor'
ANKARA - Ömer Çelik: "TCG Anadolu'nun yapımı en süratli bir biçimde devam ediyor" - AK Parti Genel Merkezi - AK Parti MKYK Toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarıANKARA - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.(4)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım