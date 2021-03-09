ANKARA - Ömer Çelik: '(Papa-Sistani görüşmesi) Irak ve bölge için iyi bir sonuç üretmesini ümit ediyoruz'
ANKARA - Ömer Çelik: "(Papa - Sistani görüşmesi) Irak ve bölge için iyi bir sonuç üretmesini ümit ediyoruz" - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'İn açıklamalarıANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.(6)Çelik: "(Papa - Sistani görüşmesi) Bu yaştaki iki siyasi ve dini liderin bir araya gelmesinin Irak ve bölge için iyi bir sonuç üretmesini ümit ediyoruz"AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ayetullah Sistani'nin Irak'taki azınlıkların zulüm görmemesi, Şiilerle Sünniler arasında diyalogların doğru kurulması bakımından verdiği mesajların son derece kıymetli olduğunu değerlendiriyoruz."
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