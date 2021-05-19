ANKARA - Oktay: 'İsrail tarafından insanlık katliamı yapılıyor'
ANKARA - Oktay: "İsrail tarafından insanlık katliamı yapılıyor" - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın öğrencilerin sorularını yanıtlamasıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle 81 ilden lise öğrencilerinin katılımlarıyla çevrim içi olarak düzenlenen buluşmaya iştirak etti. (2)
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