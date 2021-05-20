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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Muharrem İnce başkanlığındaki Memleket Partisi heyeti Anıtkabir’i ziyaret etti

ANKARA - Muharrem İnce başkanlığındaki Memleket Partisi heyeti Anıtkabir’i ziyaret etti

- Muharrem İnce'nin Anıtkabir'e gelişi - Muharrem İnce'nin Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup saygı duruşunda bulunması - Muharrem İnce'nin Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalaması - Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çekilmesiMemleket Partisi Kurucular Kurulu, Genel Başkan Muharrem İnce'nin başkanlığında Anıtkabir’e ziyarette bulunduANKARA (AA) - Memleket Partisi Kurucular Kurulu, Genel Başkan Muharrem İnce'nin başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti.Heyet ilk olarak Atatürk'ün mozolesine çelenk koyup saygı duruşunda bulundu, daha sonra Misakımilli Kulesi'ne geçti. Muharrem İnce, burada Anıtkabir Özel Defteri’ne şunları yazdı:"Aziz Atatürk, bugün huzurunuza ilkelerinizden, eserlerinizden ve devrimlerinizden ödün vermeyecek Memleket Partisinin Genel Başkanı olarak geldim. Kurduğunuz cumhuriyet sonsuza kadar yaşayacaktır. Sorumluluğumuzun bilincinde, görevimizin başındayız. Ruhunuz şad olsun."Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çektiren heyet, İsmet İnönü'nün mezarını da ziyaret ederek Fatiha okudu.

Cumhuriyet Saygı Duruşu Hatıra Fotoğrafı Devrim 

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