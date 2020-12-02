ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gündeme ilişkin açıklamalar
- - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta heyetinin STK temsilcileri görüşmesinden görüntüler - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın STK temsilcilerini uğurlaması - - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın STK temsilcileri ile fotoğraf çekimiAkar'dan gündeme ilişkin açıklamalarMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin destek ziyaretinde, savunma ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulundu. - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: - "(Türk - Rus Ortak Merkezi) Şimdi inşaatı yapılıyor. Çok kısa bir sürede arkadaşlarımız orada görev yapacak" - "Türk ve Rus generali beraber çalışacaklar. Orada Türk ve Rus subayları beraber olacaklar ve ateşkesin gözlemlenmesini sağlayacak, ateşkesin kalıcı hale gelmesine gayret gösterecekler" - "(Tank paleti fabrikası) Arifiye'deki fabrikanın mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim"
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