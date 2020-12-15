ANKARA - Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi - Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Angele da Cruz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunması - Hatıra fotoğrafı çekimiLüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lüksemburg'un Ankara Büyükelçisi Angele da Cruz'u kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Da Cruz, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Da Cruz'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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