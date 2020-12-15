ANKARA - Letonya Büyükelçisi Vaivars, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi - Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektubu sunması - Hatıra fotoğrafı çekimiLetonya Büyükelçisi Vaivars, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunduANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars'ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Vaivars, Erdoğan'a güven mektubu sundu.Vaivars'ın eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
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