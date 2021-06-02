ANKARA - Kılıçdaroğlu: 'Siyaseti kirlilikten arındırırsanız, bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur'
ANKARA - Kılıçdaroğlu: "Siyaseti kirlilikten arındırırsanız, bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelmesi - Tanıtım filmi gösterimi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlediği toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. (1)
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