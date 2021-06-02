ANKARA - Kılıçdaroğlu: 'Muhtarlık kurumu güçlü olduğu zaman demokrasi de güçlü olacak'
ANKARA - Kılıçdaroğlu: "Muhtarlık kurumu güçlü olduğu zaman demokrasi de güçlü olacak" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - Kurdele kesimi - Programın sona ermesiANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesinin Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlediği toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. (2)
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