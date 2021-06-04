ANKARA - Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkanı Karadayı ile görüştü
- CHP Genel Merkezi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkanı Mustafa Karadayı'yı karşılaması - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkanı Karadayı ile sohbet etmesi - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından detay - Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkanı Karadayı'nın konuşmasından detay - Konuk heyet ile fotoğraf çektirilmesi - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun misafirini uğurlamasıNOT: Görüntüler kaynağından sessiz olarak servis edilmiştir.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkanı Mustafa Karadayı ile görüştüANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkanı Mustafa Karadayı ile görüştü.CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Ahmedov ile Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Küçük ve AP Milletvekili İlhan Küçük’ten oluşan heyeti, parti genel merkezinde kabul ettiği belirtildi.Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ile Bursa Milletvekili Yüksel Özkan eşlik etti.
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