ANKARA - Kılıçdaroğlu: 'Bölücü terör örgütüne karşı söylenmesi gereken her şey CHP tarafından söylenmiştir'
ANKARA - Kılıçdaroğlu: "Bölücü terör örgütüne karşı söylenmesi gereken her şey CHP tarafından söylenmiştir" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın toplantısına gelmesi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Destici, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (1)
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