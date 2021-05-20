ANKARA - Kılıçdaroğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown'ı kabul etti
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Avustralya'nın Türkiye Büyükelçisi Marc Innes Brown'ı karşılaması - Kılıçdaroğlu ile Brown'ın görüntüleri - İkilinin sohbet etmesi Kemal Kılıçdaroğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown'ı kabul ettiANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes Brown'ı kabul etti.CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Brown ile genel merkezdeki makamında görüştüğü belirtildi.Görüşmede Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım