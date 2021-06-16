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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Karamollaoğlu: '(Erdoğan-Asiltürk görüşmesi) Ben bunun erken seçimle alakalı olduğunu düşünmüyorum'

ANKARA - Karamollaoğlu: '(Erdoğan-Asiltürk görüşmesi) Ben bunun erken seçimle alakalı olduğunu düşünmüyorum'

ANKARA - Karamollaoğlu: "(Erdoğan - Asiltürk görüşmesi) Ben bunun erken seçimle alakalı olduğunu düşünmüyorum" - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasıSaadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, parti içindeki kongre tartışmalarını değerlendirdi: - "Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman girmedim, bundan sonra da girmemeye kararlıyım. Onun için bu açıklamalar, Oğuzhan Bey'i doğrudan doğru bağlar. Kendisiyle de görüşeceğiz"ANKARA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, parti içindeki kongre tartışmalarına ilişkin "Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman girmedim, bundan sonra da girmemeye kararlıyım." dedi.
Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Müslüman ülkeleri bir araya getirmek için 1997'de kurulan Gelişen 8 Ülke Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D - 8) 24'üncü kuruluş yıl dönümü programına katılanlara teşekkür eden Karamollaoğlu, D - 8'in dünya mazlumları için umut olduğunu söyledi.

Brüksel'de düzenlenen NATO Liderleri Zirvesi'nde insanlığın problemlerine ilişkin kalıcı adımların atılmadığını öne süren Karamollaoğlu, zirvede, ikili ilişkiler ve stratejik ortaklıkların öne çıktığını ifade etti.
Karamollaoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün yaptığı açıklamaların sorulmasına ilişkin, "Parti meselelerimizi kamuoyunda tartışmaya hiçbir zaman girmedim, bundan sonra da girmemeye kararlıyım. Onun için bu açıklamalar Oğuzhan Bey'i doğrudan doğru bağlar. Kendisiyle de görüşeceğiz. Başka bir açıklamayı yapmayı da doğru bulmuyorum." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asiltürk'le görüşmesinin erken seçimle ilgili olup olmadığına ilişkin bir başka soru üzerine Karamollaoğlu, "Ben bunun erken seçimle alakalı olduğunu düşünmüyorum." karşılığını verdi.

Strateji Mazlum Erken Seçim 

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