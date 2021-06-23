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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Hayalimdeki Doğu Türkistan Resim Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Hayalimdeki Doğu Türkistan Resim Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması - Akşener'in yarışmada dereceye girenlere ödül vermesiİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Hayalimdeki Doğu Türkistan Resim Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı: - "Uygur meselesinde, Türklük konusunda, her konuda, yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, her bir soydaşımız, her bir dindaşımız adına heyecanımız, hassasiyetimiz, takibimiz Allah şahittir, herhangi bir oy kaygısı taşımamaktadır"ANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hayalimdeki Doğu Türkistan Resim Yarışması'nın ödül törenine ve sergi açılışına katıldı.
Akşener, partisinin genel merkezinde, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığınca düzenlenen resim sergisini gezerek, yetkililerden bilgi aldı.Ardından ödül törenine geçen Akşener, ailesinin, Anadolu'dan Rumeli, Rumeli'den de tekrar Anadolu'ya göç ettiğini belirterek, bütün göçlerin ve göç ettirilenlerin, mezalim görenlerin aynı olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın eski Cumhurbaşkanı Ebulfez Elçibey ile dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'a ilişkin anılarını paylaşan Akşener, "Türkiye unuttu, Türkiye'yi yönetenler unuttu, Türkiye'yi yönetenler Filistin'i de unuttu zaten Doğu Türkistan yoktu." dedi.
Akşener, "Uygur meselesinde, Türklük konusunda, her konuda, yurt dışında yaşayan her bir kardeşimiz, her bir soydaşımız, her bir dindaşımız adına heyecanımız, hassasiyetimiz, takibimiz Allah şahittir, herhangi bir oy kaygısı taşımamaktadır." ifadesini kullandı.Törende, Doğu Türkistanlı kamp mağdurları adına Mirza Ahmet İlyasoğlu, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ve Doğu Türkistan Araştırmaları Vakfı Başkan Vekili Erkin Emet de konuşma yaptı.Konuşmaların ardından, Akşener ve İYİ Parti genel başkan yardımcıları, resim yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Resim Yarışması Ödül Töreni Resim Sergisi Sergi Açılışı Genel Başkan 

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