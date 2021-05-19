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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Anıtkabir'i ziyaret etti

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aslanlı yolda yürümesi, - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelmesi - Meral Akşener'in mozoleye çiçek bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunması - Meral Akşener'in vatandaşlarla sohbeti ve fotoğraf çekinmesi - Meral Akşener'in Anıtkabir'den ayrılmasıİYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Anıtkabir'i ziyaret ettiANKARA (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.Akşener, Başkanlık Divanı Üyeleri ile Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.Meral Akşener'in mozoleye çiçek bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.Ziyaret sonrası Anıtkabir merdivenlerinde beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektiren Akşener, vatandaşlarla selamlaştı.

Saygı Duruşu Hatıra Fotoğrafı Irak 

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