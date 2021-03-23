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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - HDP'li Katırcıoğlu, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi kararının iptali için AYM'ye başvurdu

ANKARA - HDP'li Katırcıoğlu, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi kararının iptali için AYM'ye başvurdu

- HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun konuşması - Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun konuşmasıHDP'li Katırcıoğlu, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi kararının iptali için AYM'ye başvurduANKARA (AA) - HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşmesi kararının iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.Katırcıoğlu, başvuru öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta TBMM'de okunan kararla Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürüldüğünü anımsatarak, "Gergerlioğlu herhangi bir suç işlememiştir. Tümüyle siyasi bir kararla arkadaşımızın milletvekilliği düşürülmüştür." ifadesini kullandı.Bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirten Katırcıoğlu, şöyle konuştu:"Bu sebeple partimiz adına Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine neden olan Meclis kararının iptaliyle ilgili olarak AYM'ye başvuruyorum. İnanıyoruz ki, AYM talebimiz doğrultusunda bir karar verecektir. Adalet bunu gerektiriyor. Gereksiz ve gergin bir hafta yaşadık. Buna bir son verilmesi ve Gergerlioğlu'nun yeniden Meclis'e dönmesi gerektiğini düşürüyoruz."HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ise suçu olmadığı halde milletvekilliğinin düşürüldüğünü ve cezaevine gireceğini savunarak, "Tüm uyarılara rağmen TBMM Başkanı Mustafa Şentop bu kararı Mecliste okuttu." dedi.

Uttu Milletvekilliği 

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