ANKARA - Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti
- Toplantı salonundan görüntü - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarıGelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Karamollaoğlu'nu ziyaret etti - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Kanunları yeri geldiği zaman değiştirmek önemli, ancak esas olan mevcut kanunlara uymaktır. Zihniyet değişmeden kanunların değişmesi hiçbir şeyi ifade etmiyor" - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: - "Böyle bir iklimde, İnsan Hakları Eylem Planı'nın samimiyetinden bahsedilebilir mi? İnsan hakları sözle değil, davranışla, saygıyla, kutuplaşmaya karşı bir tavırla ortaya konulur"ANKARA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından, Karamollaoğlu ve Davutoğlu ortak basın açıklaması yaptı.Birçok konuda görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Karamollaoğlu, ziyaretinden dolayı Davutoğlu ve beraberindeki heyete teşekkür etti.Davutoğlu da Necmettin Erbakan'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla bütün siyasi partileri bir araya getiren Karamollaoğlu'na teşekkür ederek, Saadet Partisinin yeni genel merkezi için "hayırlı olsun" dileklerinde bulundu. - İnsan Hakları Eylem Planı tartışmalarıKaramollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı"na ilişkin soru üzerine, AK Parti veya Erdoğan'ın kendileriyle herhangi bir temasta bulunmadığını söyledi.
Karamollaoğlu, şöyle devam etti:"Son yaklaşımları, yani anayasa değişiklikleri, kanunlarda yapılan değişiklikleri şahsen önemsemiyorum. Kanunları, yeri geldiği zaman değiştirmek önemli, ancak esas olan mevcut kanunlara uymaktır. Zihniyet değişmeden kanunların değişmesi hiçbir şeyi ifade etmiyor. 'Bugün anayasanın bazı maddelerine uymuyoruz.' derseniz yeri geldiğinde değiştirdiğiniz maddelere de uyacak mısınız?"Davutoğlu ise İnsan Hakları Eylem Planı'nın başarılı olabilmesi için niyetin açık olması, samimi olunması ve bunun eylemle gösterilmesi gerektiğini ifade ederek şunları kaydetti:"Ben ortada ne iyi niyet ne samimiyet ne de halde, tavırda insan hakları eylem planına uygunluk görüyorum. Niyet, gündem değiştirmek. Genel Başkan Yardımcımız, sokak ortasında siyasal terörle yaralanıyor, hastaneye kaldırılıyor, kan kaybından hayati tehlike geçiriyor. Zanlıları 15 gün içeride kalıyor, sonra dışarı çıkarılıyorlar. Boğaziçi'nde şu ya da bu konuda sizinle farklı düşünen öğrenciler, rektörle ilgili bir gösteri yapıyorlar ve terörden içeri alınıyorlar. Böyle bir iklimde İnsan Hakları Eylem Planı'nın samimiyetinden bahsedilebilir mi? İnsan hakları sözle değil, davranışla, saygıyla, kutuplaşmaya karşı bir tavırla ortaya konulur."
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