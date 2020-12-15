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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ANKARA - DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 'ekonomi ve hukuk reformu' açıklaması

ANKARA - DSP Genel Başkanı Aksakal'dan 'ekonomi ve hukuk reformu' açıklaması

ANKARA - DSP Genel Başkanı Aksakal'dan "ekonomi ve hukuk reformu" açıklaması - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmesi - Akşener ve Aksakal'ın görüşmeleri - DSP Genel Başkanı Aksakal'ın görüşmenin ardından basın açıklaması yapmasıDSP Genel Başkanı Aksakal'dan "ekonomi ve hukuk reformu" açıklaması: - "Yapılması düşünülen reformlar, hukukun üstünlüğü anlayışından sıyrılarak, hukuku kendine uygun hale getirme çabasına dönüşürse bunun altından kimse kalkamaz"ANKARA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, kamuoyunda gündeme gelen ekonomi ve hukuk reformu çalışmalarına ilişkin "Yapılması düşünülen reformlar, hukukun üstünlüğü anlayışından sıyrılarak, hukuku kendine uygun hale getirme çabasına dönüşürse bunun altından kimse kalkamaz." değerlendirmesinde bulundu.Aksakal, İYİ Parti Genel Merkezinde Genel Başkan Meral Akşener'i ziyaret etti.Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunun Aksakal, ekonomi ve hukuk reformu çalışmalarına ilişkin partisinin önerilerini İYİ Parti yönetimiyle paylaştıklarını söyledi.

Ekonomi ve hukukta ciddi reformların zamanı geçirilmeden gerçekleştirilmesi zaruretinin bulunduğunu vurgulayan Aksakal, "Yapılması düşünülen reformlar, hukukun üstünlüğü anlayışından sıyrılarak, hukuku kendine uygun hale getirme çabasına dönüşürse bunun altından kimse kalkamaz. O zaman oluşacaklar karşısında o hukuk da kimseye merhem olamaz." diye konuştu.
Karma ekonomi modeline dönmenin önemine işaret eden Aksakal, bunun için öncelikle tarım dışı bırakılan arazilerin sisteme sokulması, büyükşehir yasasının değiştirilerek köylerin köylülere geri verilmesi ve il genel meclislerinin güçlendirilmesi önerisinde bulundu.

Tarım Basın Açıklaması Büyükşehir Yasası Basın Mensupları Irak 

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