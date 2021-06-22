ANKARA - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Zimbabve Büyükelçilik binasının açılışına katıldı
- Zimbabve Büyükelçilik binası - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun gelişi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu karşılayanlar - Açılış kurdelesi kesimi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Zimbabve Dışişleri Bakanı Frederick Shava'nın fotoğraf çekimi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Zimbabve Dışişleri Bakanı Frederick Shava'nın görüşmesiANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Zimbabve Büyükelçilik binasının açılışına katıldı.
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