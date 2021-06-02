Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, STK temsilcileriyle bir araya geldi

ANKARA - DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, STK temsilcileriyle bir araya geldi

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın konuşmasıDEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, STK temsilcileriyle bir araya geldiANKARA (AA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugüne kadar 50 ilimizde il kongresini, 300 ilçede ise ilçe kongrelerimizi tamamladık. İnşallah teşkilatlanmamızı tüm hızıyla sürdürerek yıl sonunda teşkilatlanmamızı tamamlamış olacağız." dedi.
Gölbaşı ilçesindeki bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Babacan, partisinin kurulduktan sonra çok hızlı şekilde teşkilatlanma çalışmasına başladığını söyledi.

Babacan, bu teşkilatlanmayı pandemi koşullarında yaptıklarını ifade etti.
Gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucu seçimlere girmeye hak kazandıklarını anlatan Babacan, şöyle konuştu:"Teşkilatlanma sürecini rekor bir sürede tamamlayan bir parti olduk. Bugün itibarıyla 81 ilde il başkanlarımız görevinin başındadır. Türkiye'de toplam 973 ilçe var. Bu 973 ilçenin yaklaşık 600'ünde ilçe başkanlarımız görevinin başındadır. Bugüne kadar 50 ilimizde il kongresini, 300 ilçede ise ilçe kongrelerimizi tamamladık. İnşallah teşkilatlanmamızı tüm hızıyla sürdürerek yıl sonunda teşkilatlanmamızı tamamlamış olacağız."Toplantıya DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Ali Güven de katıldı.

Rekor İl Başkanları İl Kongresi Sivil Toplum Allah 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları ToplantısıAK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement