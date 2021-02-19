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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Destici: '(Gara şehitleri) Meseleye devlet ciddiyeti ile yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz'

ANKARA - Destici: '(Gara şehitleri) Meseleye devlet ciddiyeti ile yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz'

ANKARA - Destici: "(Gara şehitleri) Meseleye devlet ciddiyeti ile yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın toplantısı düzenlemesi - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın mensuplarının sorularını yanıtlaması - Kılıçdaroğlu ve Destici'nin kürsüden ayrılmasıANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Destici, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Şehit Basın Toplantısı Toplantı Basın Mensupları 

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