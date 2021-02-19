ANKARA - Destici: '(Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi) İç siyaset meselesi yapılmaması lazım'
ANKARA - Destici: "(Gara'da 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi) İç siyaset meselesi yapılmaması lazım" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın toplantısı - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin basın mensuplarının sorularını yanıtlamasıANKARA (AA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti genel merkezinde BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Destici, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (4)
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