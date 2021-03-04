ANKARA - Davutoğlu - Karamollaoğlu görüşmesi

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelişi ve karşılanması - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun görüşme için içeri geçmeleriANKARA (AA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.
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