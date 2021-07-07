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ANKARA - Danıştay Başkanı Yiğit: 'Hukuk devletinin daha da güçlenmesi ve adaletin daima üstün tutulması için çalışacağınıza gönülden inanıyorum'
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Danıştay Başkanı Yiğit: 'Hukuk devletinin daha da güçlenmesi ve adaletin daima üstün tutulması için çalışacağınıza gönülden inanıyorum'

ANKARA - Danıştay Başkanı Yiğit: 'Hukuk devletinin daha da güçlenmesi ve adaletin daima üstün tutulması için çalışacağınıza gönülden inanıyorum'

ANKARA - Danıştay Başkanı Yiğit: "Hukuk devletinin daha da güçlenmesi ve adaletin daima üstün tutulması için çalışacağınıza gönülden inanıyorum" - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020 - 2021 Akademik Yılı mezuniyet töreni - Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in konuşmasıANKARA (AA) - Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020 - 2021 Akademik Yılı mezuniyet törenine katıldı.
"Milletimizin köklü tarihi boyunca geliştirdiği değerlere uyum içinde, vicdanınızın rehberliği eşliğinde, hakkaniyete dayalı bir anlayışla her birinizin birer hakim savcı veya avukat olarak Türk yargısına hizmet edeceğine, hukuk devletinin daha da güçlenmesi ve adaletin aima üstün tutulması için çalışacağına gönülden inanıyorum"

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